Дисквалификацию Литвина могут отменить. МФЛ готова позвать в КДК президентов команд-участниц Суперкубка – они примут решение

Николай Осипов рассказал, что дисквалификацию Михаила Литвина могут смягчить.

– Пока эта дисквалификация в силе, и никто не подавал протест на смягчение наказания.

– Возможна ли отмена дисквалификации Литвина, учитывая то, что Lit Energy едет на турнир в Абу-Даби за свой счет?

– Нет связи вообще, вне зависимости от того, едут они за свой счет или нет. Это как сравнивать зеленое и соленое.

– До какого момента LE может подать протест на смягчение наказания? И если апелляция поступит, ее будет рассматривать КДК Медиалиги?

– Мы можем это обсудить даже за пару дней до вылета в ОАЭ. У нас нет запланированного заседания, но если поступит предложение, соберемся и обсудим. Конкретных дат нет. Все-таки инициатива должна исходить от Lit Energy. Как сочтут нужным, так и выйдут на лигу.

Допускаю, что КДК, возможно, будет состоять из представителей команд-участниц Суперкубка. Все президенты клубов смогут высказать свое мнение по поводу допуска или смягчения дисквалификации для людей с подобными наказаниями.

– В этом случае в КДК может войти и представитель Lit Energy…

– Нет, будут незаинтересованные стороны, – сказал президент Winline Медиалиги .

12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)