Лучший игрок Winline Суперкубка Медиалиги получит джип

Николай Осипов рассказал, что лучшему игроку Суперкубка Медиалиги подарят джип.

«Лучшему игроку Суперкубка Медиалиги подарят крутой автомобиль – джип. Стоимость? 3-4 млн рублей. Очень красивая машина.

Это приз, который учреждает компания «Рольф». Этот бонус появился не без участия «Родины Медиа ». Думаю, они подробнее расскажут.

Победителя будут определять Дима Тарасов, Текила и я. А, может, болельщики или сама компания. Без большого, классного и ценного приза лучший игрок не уйдет», – рассказал президент Медиалиги.

Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби. В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки », «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy .

31 января пройдут малые полуфиналы, в которых сыграют «Родина Медиа», «Fight Nights », Lit Energy и ФК «10». 2 февраля состоится малый финал, победитель которого попадет в четверку полуфиналистов к «Амкалу », 2Drots и «БроукБойз». 5 февраля пройдут полуфиналы Суперкубка, 8 февраля – финал.

«Родина Медиа» – победитель Суперкубка Медиалиги в 2024 году.