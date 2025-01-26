Лучший игрок Winline Суперкубка Медиалиги получит джип
«Лучшему игроку Суперкубка Медиалиги подарят крутой автомобиль – джип. Стоимость? 3-4 млн рублей. Очень красивая машина.
Это приз, который учреждает компания «Рольф». Этот бонус появился не без участия «Родины Медиа». Думаю, они подробнее расскажут.
Победителя будут определять Дима Тарасов, Текила и я. А, может, болельщики или сама компания. Без большого, классного и ценного приза лучший игрок не уйдет», – рассказал президент Медиалиги.
Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби. В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.
31 января пройдут малые полуфиналы, в которых сыграют «Родина Медиа», «Fight Nights», Lit Energy и ФК «10». 2 февраля состоится малый финал, победитель которого попадет в четверку полуфиналистов к «Амкалу», 2Drots и «БроукБойз». 5 февраля пройдут полуфиналы Суперкубка, 8 февраля – финал.
«Родина Медиа» – победитель Суперкубка Медиалиги в 2024 году.
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