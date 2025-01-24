Маврин может сыграть за «Амкал» в казахстанской медиалиге до сборов с «Пари НН»
Василий Маврин может сыграть на турнире в Казахстане.
«Думаю, Вася зацепит одну игру в Казахстане и из Астаны полетит на сборы.
Будет ли он на Суперкубке? Зависит от того, как закончатся сборы. С одной стороны, хочется его видеть в Абу-Даби, с другой – чтобы он попал в «Пари НН», – рассказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.
Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.
«Амкал выступает в казахстанской медиалиге. Клуб досрочно вышел в плей-офф.
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем