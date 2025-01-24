Маврин может сыграть за «Амкал» в казахстанской медиалиге до сборов с «Пари НН»

Василий Маврин может сыграть на турнире в Казахстане.

«Думаю, Вася зацепит одну игру в Казахстане и из Астаны полетит на сборы.

Будет ли он на Суперкубке? Зависит от того, как закончатся сборы. С одной стороны, хочется его видеть в Абу-Даби, с другой – чтобы он попал в «Пари НН», – рассказал президент «Амкала » Герман Эль Класико .

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.

«Амкал выступает в казахстанской медиалиге. Клуб досрочно вышел в плей-офф.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен