Булыкин против участия медиаклубов в Кубке России: «Для популяризации Медиалиги их участие – хорошо, но для футбола – это не имеет значения»

Дмитрий Булыкин не видит смысла в участии медиакоманд в Фонбет Кубке России.

«Мы никогда не увидим медийный клуб в полуфинале пути регионов Кубка России. Все-таки в профессиональных командах уровень футболистов намного выше. Для популяризации Медиалиги участие их клубов в Кубке России – хорошо, но для самого футбола – это практически не имеет значения.

Плохо, что клубы с другими регламентами, другими лицензиями играют в Кубке России, потому что не все находятся в равных условиях. Я за то, чтобы клубы Медиалиги получили статус и играли в лигах поменьше, если они хотят быть профессиональными футболистами. Ну а если не хотят, тогда смысл играть против профессионалов. Пусть заявляются по регламенту, проходят лицензирование и становятся профессиональной командой. Спросите их, почему они не хотят все делать по правилам, а хотят, чтобы им шли на уступки», – сказал экс-форвард сборной России.

Напомним, в 2024 году «Амкал » дошел до 4 раунда пути регионов Кубка России, где уступил «Алании » (0:1). В предыдущем сезоне до этой же стадии дошли 2Drots.

«Амкал» досадно вылетел из Кубка: с кучей моментов и экстра-игрой запасного вратаря «Алании»

4 млн заработали медиаклубы в Кубке России. Это рекорд