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  • Гогниев о победе над «Амкалом»: «Не нужно принижать профессиональный футбол. Нам могли забить, но сказали бы мы, что медиафутбол победил? Это неправильно»
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Гогниев о победе над «Амкалом»: «Не нужно принижать профессиональный футбол. Нам могли забить, но сказали бы мы, что медиафутбол победил? Это неправильно»

Спартак Гогниев сравнил профессиональный футбол и медийный.

«Если людям нравится, смотрят, то это хорошо. Есть футболисты, которые заканчивают, есть, которые начинают. Медиафутбол – лестница в большой футбол. Это медийно, люди приходят на стадион, болеют

Но мое мнение: никогда нельзя путать профессиональный и медийный футбол. Вернусь к тому, что профессиональный футбол – это ежедневная работа, перелеты. Если бы у медиафутбола были перелеты через 3 [дня] на 4-й по всей России, тогда можно было бы говорить о каком-то уровне. На одну игру любая команда может настроиться.

Да, сегодня мы победили. Но нам могли забить гол. Мы бы сказали, что медийный футбол победил? Это неправильно. Не нужно принижать профессиональный футбол, потому что он стоит немного на другом уровне. Медийный футбол – это хорошо, но профессиональный футбол – немножко другое», – передает слова главного тренера «Алании» корреспондент Спортса’’ Екатерина Бурделова. 

«Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСпартак Гогниев
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
logoАлания Владикавказ
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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