Егоров о «Спартаке»: «Чем я очаровывался, уже во всем разочаровался. Там больше нет ничего, кроме цветов»
Дмитрий Егоров высказался о своем отношении к «Спартаку».
– Сколько раз ты разочаровывался в «Спартаке»?
– Каждый раз. Чем я очаровывался, уже во всем разочаровался. Там больше нет ничего, кроме цветов.
– Но ромб все еще на груди?
– Не могу так сказать. Нет. Ты находишься в таком состоянии и думаешь, что чем хуже будет, тем это будет больше похоже на тот «Спартак», по принципам которого ты начинал болеть.
Сейчас эти принципы я не вижу. Для меня нынешний «Спартак» точно такой же клуб, как все остальные, он ничем не отличается. Должно быть культурное отличие, а его нет.
– Может быть, ты вырос?
– Возможно, – заявил президент «БроукБойз».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Вне формата»
