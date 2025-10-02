Егоров о «Спартаке»: «Чем я очаровывался, уже во всем разочаровался. Там больше нет ничего, кроме цветов»

Дмитрий Егоров высказался о своем отношении к «Спартаку».

– Сколько раз ты разочаровывался в «Спартаке»?

– Каждый раз. Чем я очаровывался, уже во всем разочаровался. Там больше нет ничего, кроме цветов.

– Но ромб все еще на груди?

– Не могу так сказать. Нет. Ты находишься в таком состоянии и думаешь, что чем хуже будет, тем это будет больше похоже на тот «Спартак», по принципам которого ты начинал болеть.

Сейчас эти принципы я не вижу. Для меня нынешний «Спартак» точно такой же клуб, как все остальные, он ничем не отличается. Должно быть культурное отличие, а его нет.

– Может быть, ты вырос?

– Возможно, – заявил президент «БроукБойз ».