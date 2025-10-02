16

Егоров о «Спартаке»: «Чем я очаровывался, уже во всем разочаровался. Там больше нет ничего, кроме цветов»

Дмитрий Егоров высказался о своем отношении к «Спартаку».

– Сколько раз ты разочаровывался в «Спартаке»?

– Каждый раз. Чем я очаровывался, уже во всем разочаровался. Там больше нет ничего, кроме цветов.

– Но ромб все еще на груди?

– Не могу так сказать. Нет. Ты находишься в таком состоянии и думаешь, что чем хуже будет, тем это будет больше похоже на тот «Спартак», по принципам которого ты начинал болеть.

Сейчас эти принципы я не вижу. Для меня нынешний «Спартак» точно такой же клуб, как все остальные, он ничем не отличается. Должно быть культурное отличие, а его нет.

– Может быть, ты вырос?

– Возможно, – заявил президент «БроукБойз».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Вне формата»
logoБроукБойз
logoСпартак
logoДмитрий Егоров
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
2вчера, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Яковлев о Европе: «В «Спартак» прислали предложение из «Челси» и ПСВ, но у меня были сомнения. Спустя время думаю, что надо было пробовать себя»
6629 сентября, 16:18
Главные новости
Маврин о конфликтах: «Искусственно я ни с кем не скандалю. Но когда соперники хотят отнять кусок хлеба моей семьи, я завожусь»
сегодня, 10:48
Егоров о Ямале: «Мендеш вышвырнул его из игры. Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси»
39сегодня, 08:23
Егоров будет курировать тренерский штаб «Броуков». Президент клуба занял должность тренера-менеджера
вчера, 19:21
Жена Смолова о конфликте Федора на твиче: «Это просто чушь какая-то, раздули из этого. Там все так разговаривают, вот с этими «мамками»
34вчера, 18:13
Экс-тренер Lotus Music Рогов – главный тренер «Броуков». Ранее специалист отказал 2Drots
вчера, 15:42
«Я как медиафутбольный Трамп – должен придумать сделку». Егоров о подписании Смолова
9вчера, 10:04
«Да, влетели в мадридскую стену, но бились как тигры! Не зассали играть в футбол». Сибскана о «Кайрате»
14вчера, 09:09
Млечный о «Банке»: «Пока на паузе в плане тренировок. Нам предстоит разговор со спонсорами»
30 сентября, 19:21
Дмитрий Егоров: «Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли. Зарплата? 10 млн рублей в месяц»
1930 сентября, 18:30
Президент Медиалиги о запрете на добивание пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол к этому приходит. Тайм-ауты могут стать следующим нововведением»
2530 сентября, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
8 минут назад
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
4сегодня, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
2вчера, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01