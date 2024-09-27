4 млн заработали медиаклубы в Кубке России. Это рекорд

Больше всего – «Амкал».

«Амкал» проиграл «Алании» (0:1) и вылетел из Фонбет Кубка России. Последним из медийных – ранее турнир покинули «Броуки» и 2Drots.

Три клуба заработали в Кубке 4 миллиона рублей – рекордные призовые для медиакоманд.

Из чего складывается сумма?

Размер призовых прописан в регламенте Кубка России. Участникам Пути регионов полагается бонус за победу на каждой стадии.

В первом раунде – 600 тысяч рублей.

Во втором – 700 тысяч.

В третьем – 1,5 млн.

В четвертом – 2 млн.

В пятом – 3 млн.

В шестом – 3,5 млн.

Сколько заработали медиаклубы?

● 2Drots обыграли «Строгино» (1:0) в первом раунде, но срезались на «Спартаке» из Костромы (0:1) – 600 тысяч рублей.

● «БроукБойз» прошли «Квант» (1:1; 4:2 П), но проиграли дзержинскому «Химику» (0:1). Одна победа в первом раунде – 600 тысяч.

● Больше всего заработал «Амкал», дошедший до четвертого раунда. Победы над «Коломной» (8:1), «Велесом» (2:0) и «Космосом» (2:0) принесли 2,8 миллиона рублей.

Получается, что на троих медиаклубы заработали 4 миллиона.

А сколько было в прошлые сезоны?

4 миллиона – рекордный гонорар медиакоманд в Кубке России.

В сезоне-2022/23 «Амкал» и 2Drots заработали 1,2 млн . От медиафутбола участвовали только две команды, а за победу в двух первых раундах платили меньше – по 400 тысяч. 2D победил один раз, «Амкал» – дважды.

В сезоне-2023/24 «Амкал», 2Drots и «Родина Медиа» заработали 3,4 млн . 2Drots прошли три раунда и получили 2,8 млн рублей.

«Амкал» преодолел только первый раунд – 600 тысяч. «Родина Медиа» проиграла в первом же матче – вологодскому «Динамо» (0:3).

Получается, медиаклубы в плюсе?

Не совсем.

В Кубке России организация домашних матчей – обязанность клуба. Он должен сам арендовать стадион и оплатить все сопутствующие расходы, которые могут быть даже крупнее, чем призовые.

В 2022 году «Амкал» перенес домашний матч Кубка из Москвы в Питер – там было дешевле.

«Мы посчитали варианты, и нам оказалось дешевле привезти команду в Питер, чем проводить матч в Москве, – рассказывал Герман Эль Класико, президент «Амкала». – Организационная часть по стадиону – в районе 600 тысяч рублей. Где‑то 300 тысяч – сама поездка и проживание в отеле.

Суммарно – около 900 тысяч. Это тысяч на 500-600 дешевле, чем наш первый матч с «Зорким». В Кубке России мы не зарабатываем, только тратимся».

Примерно такие же цифры – 1,5 миллиона на организацию матча в Москве – назвал в сентябре 2024-го Сибскана, звезда «Амкала».

«Спасибо Фонбет Кубку России за возможность заработать, – написал Сибскана в телеграм-канале. – Обещают выплатить 2,8 миллиона рублей. Кайф! Из четырех игр две были выездными, а значит, мы не так много потратили на организацию: всего 3,5 миллиона. Получается, заработали минус 700 тысяч рублей. Гуляем! »

«Броуки» потратились еще сильнее. Клуб организовывал домашний матч в родном для себя Одинцове, на стадионе, у которого не было нужной лицензии. На подготовку арены ушло почти два миллиона рублей (в деталях о затратах – тут ). За победу над «Квантом» «Броуки» получили 600 тысяч рублей.

Чтобы окупить такие расходы призовых от Кубка России пока не хватит.

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Фото: телеграм-канал Германа Эль Класико; 2Drots