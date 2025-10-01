Экс-тренер Lotus Music Рогов – главный тренер «Броуков». Ранее специалист отказал 2Drots

Роман Рогов возглавил «БроукБойз».

«Было принято решение, что нам нужен специалист, который может ставить тактику и хорошо знаком с руководством и с частью футболистов», – сказал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

В 2024 году «Броуки » уже рассматривали Рогова на пост главного тренера команды.

Рогов был помощником Сослана Гатагова в Lotus Music . Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала шестого сезона WINLINE Медиалиги , по пути выбив 2Drots из турнира.

В июне 2025-го 2Drots предлагали Рогову стать ассистентом главного тренера Дмитрия Смирнова, но специалист отказался.

Напомним, Дмитрий Кузнецов покинул «Броуков» перед первым полуфиналом против ФК «10».

«Тренируйте сами!» Легендарный Кузнецов ушел из «Броуков» – из-за ссоры с президентом