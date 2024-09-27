«Амкал» досадно вылетел из Кубка: с кучей моментов и экстра-игрой запасного вратаря «Алании»

Дальше без медиаклубов .

«Амкал» проиграл «Алании» (0:1) и последним из медиакоманд вылетел из Фонбет Кубка России. Остановились на 1/32 финала – как и 2Drots год назад.

Как это было?

«Величайший – если ты смог, то ребра не проблема». Лидер «Амкала» сыграл с травмой ребер – хотя сделал вид, что пропустит матч

Перед матчем «Амкал» потерял несколько игроков старта.

● Левый защитник Арсений Левшук получил дисквалификацию из-за перебора желтых. Фанаты «Амкала» упрашивали аннулировать карточки и заспамили тэгом #отменитежелтуюЛевшуку соцсети РФС и Кубка России.

● Вингер Анатолий Катрич заболел.

● Атакующий хавбек Василий Маврин объявил, что не сыграет из-за травмы ребер (получил в матче с «Лотусом» в Winline Кубке Медиалиги). Эта потеря особенно болезненная: 34-летний Маврин – один из лучших игроков «Амкала», в Кубке России у него два гола в трех матчах.

Все трое отсутствовали в заявке «Амкала», которую клуб опубликовал накануне. Но за час до матча выяснилось, что Маврин все-таки оказался в старте, но под псевдонимом Алекс Маврин.

В своем телеграме Василий обратился к Отару Кушанашвили, который борется с раком: «Величайший – если ты смог, то ребра не проблема» .

«У Васи достаточно низкий болевой порог, – рассказал Спортсу’’ Виталий Панов, главный тренер. – Он практически без тренировок, половину занятия провел. Я его просил [сыграть], он молодец».

«Амкал» и «Алания» рубились в Москве, на четвертом поле академии «Спартака». Билеты раскупили за несколько дней до игры, и на Авито всплыли перекупщики – просили 5 тысяч рублей за «лучшее место».

Во время матча комментатор Сергей Дурасов сообщил, что присутствуют 1800 человек. 600 из них – фанатская трибуна «Алании». Из Владикавказа действительно прибыл мощный десант .

«Он провел лучший матч в жизни». «Амкал» был лучше, но «Аланию» спас запасной вратарь

Многим в медиафутболе казалось, что «Амкалу» повезло с жеребьевкой. «Алания» – один из аутсайдеров Первой лиги, занимает 16 строчку из 18, почти не забивает (шесть голов в 16 матчах) и не выигрывает. 17 сентября Алания назначила главным Спартака Гогниева – с ним сыграли вничью (0:0) против «Нефтехимика».

Несмотря на такие вводные, «Алания» открыла счета. На 10-й минуте клуб из Владикавказа организовал контратаку, пролетел через центр поля, а хавбек Нури Абдоков хлестко забил с отскоком от штанги.

«Амкал» огрызался и едва не вывел центрфорварда Степана Костюкова один на один с вратарем, но центральный защитник Бага сфолил – оба получили по желтой.

В перерыве «Амкал» проигнорировал обязательство отпустить игрока для общения с корреспондентом – вся команда осталась в раздевалке. А второй тайм прошел под тотальным доминирование медиаклуба. Вот несколько самых острых моментов.

● 56-я минута : Василий Маврин вырезал аккуратный пас через центр, форвард Пича принял в штрафной и хлестко пробил в ближний – попал во вратаря Георгия Натабашвили.

● 66-я минута: Маврин навесил с правого фланга, Костюков пробил мощно и с близкого расстояния – Натабашвили успел сложиться.

● 82-я минута: блогер Антон Чужой (вышел на замену на 75-й) закрутил с левого фланга. Кажется, что мимо, но последний момент мяч опустился точно в дальний угол – Натабашвили чудом вытащил.

Герой матча – вратарь Георгий Натабашвили. 24-летний голкипер запасной в «Алании», матч против «Амкала» – первый для него в сезоне-2024/25. И сразу такой перформанс.

«Из основных у «Алании» только Солдатенко (Ростислав Солдатенко, основной вратарь – Спортс’’) не вышел. Но тот, кто его заменял, провел лучший матч в жизни», – говорил опорник «Амкала» Евгений Маричев.

«Амкал» был сегодня лучше «Алании» на протяжении всей игры. Наиграли даже на победу. Не хватило везения, вратарь «Алании» – тигр », – хвалил эксперт «Матч ТВ» Игорь Корнеев.

Официальный инстаграм «Алании» засыпали комментариями с восторгом от игры вратаря: «Набаташвили, спасибо тебе, что спас от позора. Ни одной атаки за второй тайм».

В конце матча «Амкал» устроил навал. На угловые пошел вратарь Максим Швагирев – на последних секундах он даже пробил, но выше ворот. Чуда не случилось – «Амкал» проиграл 0:1.

Любительские команды никогда не пробивались в 1/16 Кубка России

«Амкал» вылетел в 1/32 Кубка России – рекорд медиакоманд по-прежнему не побит.

● 2Drots первыми из медийных запрыгнули в 1/32 – в сезоне-2024/24. Тогда они легко прошли команды Второй лиги: «Муром» (3:1), «Сахалин» (2:0) и «Динамо» Киров (2:0). Но срезались на Химках из Первой лиги (0:2).

● Амкал три раза участвовал в Кубке России. В сезоне-2022/23 выбыли в 1/64, годом позже – в 1/128. Осенью 2024-го впервые добрались до 1/32.

● 1/32 – непроходимая стадия для всех любительских команд. До нее доходили «Белогорск» (Амурская область), «Шахтер» (Нижегородская область), «СтавропольАгроСоюз» (Ставропольский край) – никто не пробился дальше.

«Для меня важно побить рекорд 2Drots в Кубке России, – говорил Герман Эль Класико, президент «Амкала», перед матчем. – Я соглашусь с Дмитрием Кузнецовым [тренером 2D], он очень правильную мысль говорит: медийные команды друг друга подгоняют в Кубке, дают друг другу мотивацию. Если бы не было прошлогоднего рекорда 2Drots, то не было бы такой мотивации ».

А вот что написал Герман после «Алании»: «Это было очередное славное путешествие в проффутбол, после которого я снова безумно горжусь «Амкалом». Считаю, что каждый наш матч из сыгранных в Кубке России за последние три года заслуживает уважения».

А как вам очередная компания медиакоманд в Кубке России?

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