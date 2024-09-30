«Участие медиакоманд в следующем Кубке России – решенный вопрос. Хотелось бы еще одно местечко». Осипов о турнире
«Когда любой рекорд повторяется, это уже хорошо. «Амкал» был в шаге от того, чтобы его побить и обыграть команду, которая когда-то была чемпионом России.
Сезон медиакоманд в Кубке России считаю очень хорошим. На твердую четверку. Если бы «Амкалу» все-таки удалось пройти «Аланию», было бы совсем замечательно.
Участие медиакоманд в следующем сезоне Кубка России – решенный вопрос. Единственные неопределенные моменты – количество и состав. Пока не знаем, кто это будет. И хотелось бы, чтобы нам дали еще одно местечко в Кубке.
Мы работаем над этим, стараемся делать продукт лучше. От присутствия наших команд в турнире выигрывают все: и болельщики, и мы, и организаторы», – сказал президент Winline Медиалиги.
В этом сезоне в Фонбет Кубке России выступали три медийные команды: 2Drots и «БроукБойз» выбыли во 2-м раунде, «Амкал» – в 4-м.
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