Герман Эль Класико: «Ходят слухи, если Lit Energy снова не дойдет до финальных стадий, то у Литвина не будет интереса поддерживать команду»

Герман рассказал про слухи о закрытии Lit Energy в случае поражения от «Амкала».

«Ходят разные слухи внутри комьюнити: от того, что может пошатнуться тренерский мостик под Гараниным , заканчивая тем, что непонятно – будет ли существовать команда.

Не знаю, насколько это правда. Может, Миша или Станос разрушат все эти слухи. Но я слышал от других команд, игроков, СМИ, что, возможно, Миша наигрался и, если в очередной раз Lit Energy не дойдет до финальных стадий, то не будет интереса поддерживать команду» – сказал президент «Амкала».

«Амкал » сыграет против Lit Energy в 6-м туре WINLINE Кубка Лиги. Проигравшая команда вылетит из турнира.