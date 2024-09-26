«Вратарь «Алании» сегодня звезда. Все вытащил». Спиряков о Натабашвили

Евгений Спиряков высоко оценил игру голкипера «Алании» Георгия Натабашвили.

«Вратарь «Алании » сегодня звезда. Подарить перчатки? Так-то он нас ограбил (смеется). Если бы он проиграл, но был звездой, я бы такой: «Не расстраивайся, вот тебе перчатки». Еще надо узнать, покупал ли он их. Может он покупал у меня, тогда все проще. Может ему выдают спонсоры, тогда я не могу здесь стоять. Зато у нас Ростик Солдатенко играет в наших перчатках, основной голкипер «Алании».

Трибуны «Амкала» им недовольны? Ну да, все вытащил, еще и время тянул. Он все правильно делал с точки зрения футболиста, я бы так же делал. То, что за это он получает от трибуны, он должен быть к этому готов», – сказал экс-голкипер «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.