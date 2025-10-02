0

Станос о результатах Lit Energy: «Неожиданно, что мы не вышли с первого места из группы»

Станос высказался о групповом этапе Lit Energy.

– Для многих неожиданно, что вы и «Амкал» играете в нижней сетке.

– В целом неожиданно, что мы не с первого места вышли. Как будто у нас опять в группе все непонятно. Какие-то красные карточки, буллиты.

Середина первого тайма с «Титаном» – счет 0:0. «Титан» тренируется два раза в неделю, а мы каждый день на идеальном поле в «Лужниках». Стоишь и думаешь: «Что не так?»

– Решает ли в лиге так сильно бюджет?

– Решает. Проблема в другом. Когда у нас в ФК «Деньги» были большие зарплаты, а полсостава в РПЛ поиграли, мы проигрывали «Чисто Питер», где бегал Гена Миллер. Наверное, не в этом дело.

Понятно, что хочется приобрести игроков, которые просят хорошую зарплату. Но ты ожидаешь от них, что они будут играть лучше, чем те, кто не просят такую зарплату.

Тут вопрос к отношению игроков к себе. Если ты захочешь куда-то перейти и там попросишь зарплату еще больше, чем у тебя была, то тебе скажут: «Так ты за те деньги ничего не делал». Наоборот, ты должен больше забивать, чтобы потом прийти и сказать: «Я больше стою».

– Можно ли сказать, что серия буллиталити ваша слабая сторона?

– До этого говорили, что у нас такой крутой вратарь, что мы всех по буллитам выигрываем. Это никак не связано. Просто стечение обстоятельств, – сказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, Lit Energy занял 3-е место в группе А в WINLINE Кубке Лиги и попал в дивизион претендентов. В первом раунде команда Михаила Литвина переиграла «Титан» (4:2). В следующей стадии Lit Energy сыграет с «Амкалом».

