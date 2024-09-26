Нападающий «Амкала» Пича о вылете из Кубка России от «Алании»: «Я до последнего верил. Мне безумно обидно»

Максим Пичугин высказался о поражении от «Алании» в Фонбет Кубке России.

«Стоит отметить вратаря «Алании », он выдал феерический матч. Очень много выручил, очень хорошо выступил. Будем работать еще больше, обидно, что не залетело.

Я до последнего верил, мне безумно обидно. Это могла быть наша играть, мог быть наш день, но, к сожалению...» – сказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал » уступил «Алании» (0:1) в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинул турнир.