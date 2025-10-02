2

Егоров о Ямале: «Мендеш вышвырнул его из игры. Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси»

Дмитрий Егоров высказался об игре Ламина Ямаля против «ПСЖ».

«Нуну Мендеш вышвырнул Ямаля из игры. Да, два паса тривелой были хороши, но Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси.

Ему всего 18, а деградация уже началась. И, более того, общественное мнение уже против Ямаля. Масштабный стеб в соцсетях давно начался», – написал президент «БроукБойз».

«Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Шикарный футбол «Барсы» и «ПСЖ». Разбор Лукомского и Денисова

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoЛионель Месси
logoЛамин Ямаль
logoНуну Мендеш
logoБроукБойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoПСЖ
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Камбэк «ПСЖ» против «Барсы»! Дважды выносили из пустых, но вырвали победу на 90-й
61сегодня, 05:40
Шикарный футбол «Барсы» и «ПСЖ». Разбор Лукомского и Денисова
91сегодня, 00:30
Мендеш о 2:1 с «Барсой»: «ПСЖ» был на топ-уровне даже при большом числе травмированных. Мы знаем, что в этом году будет сложнее – все хотят нас обыграть»
8вчера, 21:38
Главные новости
Егоров будет курировать тренерский штаб «Броуков». Президент клуба занял должность тренера-менеджера
вчера, 19:21
Жена Смолова о конфликте Федора на твиче: «Это просто чушь какая-то, раздули из этого. Там все так разговаривают, вот с этими «мамками»
33вчера, 18:13
Экс-тренер Lotus Music Рогов – главный тренер «Броуков». Ранее специалист отказал 2Drots
вчера, 15:42
«Я как медиафутбольный Трамп – должен придумать сделку». Егоров о подписании Смолова
9вчера, 10:04
«Да, влетели в мадридскую стену, но бились как тигры! Не зассали играть в футбол». Сибскана о «Кайрате»
14вчера, 09:09
Млечный о «Банке»: «Пока на паузе в плане тренировок. Нам предстоит разговор со спонсорами»
30 сентября, 19:21
Дмитрий Егоров: «Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли. Зарплата? 10 млн рублей в месяц»
1930 сентября, 18:30
Президент Медиалиги о запрете на добивание пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол к этому приходит. Тайм-ауты могут стать следующим нововведением»
2530 сентября, 17:07
Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа»
12830 сентября, 15:23
Дмитрий Егоров получил премию «Добряк на вайбе» – за преданность и любовь к родному клубу
230 сентября, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
2вчера, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
226 сентября, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
526 сентября, 14:13