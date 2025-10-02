Егоров о Ямале: «Мендеш вышвырнул его из игры. Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси»
Дмитрий Егоров высказался об игре Ламина Ямаля против «ПСЖ».
«Нуну Мендеш вышвырнул Ямаля из игры. Да, два паса тривелой были хороши, но Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси.
Ему всего 18, а деградация уже началась. И, более того, общественное мнение уже против Ямаля. Масштабный стеб в соцсетях давно начался», – написал президент «БроукБойз».
«Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Шикарный футбол «Барсы» и «ПСЖ». Разбор Лукомского и Денисова
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
