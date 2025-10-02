Егоров о Ямале: «Мендеш вышвырнул его из игры. Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси»

Дмитрий Егоров высказался об игре Ламина Ямаля против «ПСЖ».

«Нуну Мендеш вышвырнул Ямаля из игры. Да, два паса тривелой были хороши, но Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси .

Ему всего 18, а деградация уже началась. И, более того, общественное мнение уже против Ямаля. Масштабный стеб в соцсетях давно начался», – написал президент «БроукБойз ».

«Барселона » проиграла «ПСЖ» со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов .

