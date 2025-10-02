Маврин о конфликтах: «Искусственно я ни с кем не скандалю. Но когда соперники хотят отнять кусок хлеба моей семьи, я завожусь»
Василий Маврин рассказал, почему он часто конфликтует во время игры.
«Искусственно я ни с кем не скандалю. Когда мой кусок хлеба и кусок моей семьи стоит на чаше весов, и мы играем на результат, то, естественно, завожусь. Мне платят за результат. Если команда выигрывает, то я получаю деньги.
Но если соперники хотят этот кусок хлеба отнять, я становлюсь большим, в плане того, что чувствую опасность для семьи. Семья может что-то недополучить. В опасной ситуации я становлюсь максимально сконцентрированным и могу дать отпор абсолютно всем», – сказал хавбек «Амкала».
