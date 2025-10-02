  • Спортс
  • «Это просто ######. Эти слухи, кроме «Амкала», где-то ходят?» Станос о словах Германа про возможное закрытие Lit Energy
«Это просто ######. Эти слухи, кроме «Амкала», где-то ходят?» Станос о словах Германа про возможное закрытие Lit Energy

Станос отреагировал на слова Германа о слухах про закрытие Lit Energy.

«Ха-ха. Как жаль, что я сегодня не попал на AGT. Это просто ###### [капец]. Герман говорит, что ходят слухи, что в случае поражения «литы» могут прекратить существование. Во-первых, такого случая, я подозреваю, не будет, потому что как будто большинство уверено, что выиграют «литы».

Эти слухи, кроме «Амкала», где-то ходят? Ходят слухи, что Вася Маврин дает каждый день в...», – сказал руководитель Lit Energy.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, что есть слухи о возможном закрытии Lit Energy в случае поражения от «Амкала».

«Амкал» сыграет против Lit Energy в 6-м туре WINLINE Кубка Лиги. Проигравшая команда вылетит из турнира.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Станоса
