Егоров будет курировать тренерский штаб «Броуков». Президент клуба занял должность тренера-менеджера
Дмитрий Егоров вошел в тренерский штаб «БроукБойз».
Президент команды будет курировать штаб, принимая участие в его решениях.
Алан Гатагов остался на должности ассистента главного тренера. Напомним, он пришел в клуб после назначения Дмитрия Кузнецова.
Остальной тренерский штаб остался без изменений.
Ранее «Броуков» возглавил экс-тренер Lotus Music Роман Рогов. Он сменил на посту главного тренера Дмитрий Кузнецова.
«Тренируйте сами!» Легендарный Кузнецов ушел из «Броуков» – из-за ссоры с президентом
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Броуков»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости