Егоров будет курировать тренерский штаб «Броуков». Президент клуба занял должность тренера-менеджера

Дмитрий Егоров вошел в тренерский штаб «БроукБойз».

Президент команды будет курировать штаб, принимая участие в его решениях.

Алан Гатагов остался на должности ассистента главного тренера. Напомним, он пришел в клуб после назначения Дмитрия Кузнецова .

Остальной тренерский штаб остался без изменений.

Ранее «Броуков» возглавил экс-тренер Lotus Music Роман Рогов. Он сменил на посту главного тренера Дмитрий Кузнецова.

