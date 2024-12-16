Мачей Рыбус: «Завершу карьеру этой зимой, если не найду себе клуб»
Мачей Рыбус рассказал о своем будущем.
«Сейчас у меня нет предложений из профессионального футбола. На данный момент я игрок ФК «10», готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет в январе.
Я буду рассматривать все предложения, мне 35 лет – выбирать особо не приходится. Моя карьера близится к концу, но мне бы хотелось поиграть еще на высоком уровне.
Скорее всего, я завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб. Я уже год пропускаю. Сейчас я планирую улететь в Польшу и отдохнуть», – сказал экс-защитник «Локомотива».
Бывший игрок «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачей Рыбус подписал контракт с ФК «10» в октябре 2024-го.
Рыбус тоже в Медиалиге: подписался с «10» Мусагалиева, пока не найдет клуб в профи
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
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