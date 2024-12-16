0

Мачей Рыбус: «Завершу карьеру этой зимой, если не найду себе клуб»

Мачей Рыбус рассказал о своем будущем.

«Сейчас у меня нет предложений из профессионального футбола. На данный момент я игрок ФК «10», готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет в январе.

Я буду рассматривать все предложения, мне 35 лет – выбирать особо не приходится. Моя карьера близится к концу, но мне бы хотелось поиграть еще на высоком уровне.

Скорее всего, я завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб. Я уже год пропускаю. Сейчас я планирую улететь в Польшу и отдохнуть», – сказал экс-защитник «Локомотива».

Бывший игрок «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачей Рыбус подписал контракт с ФК «10» в октябре 2024-го.

Рыбус тоже в Медиалиге: подписался с «10» Мусагалиева, пока не найдет клуб в профи 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoМачей Рыбус
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФК «10» планирует провести турнир с участием «Краснодара», «Спартака» и клубов Медиалиги
17вчера, 10:03
Денис Глушаков: «Я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке». Но с Черенковым меня сравнивать не нужно»
5917 октября, 21:35
Лана – жена новичка ФК «10» Мачея Рыбуса. Родилась в Северной Осетии, свадьбу сыграли во Владикавказе!
489 октября, 16:01
«Красный мяч, челлендж, другое игровое время. Я на это был готов». Мачей Рыбус о Медиалиге
7 октября, 14:31
Рыбус о Медиалиге: «Думал, что не такой высокий темп. Все бегущие, никто не жалеет игроков другой команды»
16 октября, 09:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Маврин подписал новый контракт с «Амкалом»
сегодня, 17:04
Герман Эль Класико: «МКС точно пройдет в 2025 году»
сегодня, 16:20
«Люди ждали, что мы придем в «Десятку» и будем в Comedy club выступать?» Бала о медийной составляющей перехода в ФК «10»
сегодня, 15:30
Вульф перешел в 2Drots из «Титана». Он стал первым экс-игроком ФК «10» в составе «дротов»
сегодня, 14:24
Вратарь 2Drots Сычев готов выйти на бой с Текилой
сегодня, 12:56
«Это’О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?» Босс «Титана» о переговорах с англичанином
17сегодня, 11:25
Вульф тренируется с 2Drots. «Титан» предлагал игроку пожизненный контракт
сегодня, 11:08
«Титан» предложит годовой контракт игроку, который переименуется в «Деле Алли». Челлендж запустил президент клуба
1сегодня, 09:14
Экс-защитник «КАМАЗа» Игнатенко перешел в Lit Energy
сегодня, 08:19
Обухов не хочет возвращаться в РПЛ из Медиалиги: «У меня нет огромного желания»
7вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
148 декабря, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Рекомендуем