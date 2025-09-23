10

«Последние стихи должны быть печальны». Егоров после поражения от «Сокола»

Дмитрий Егоров прокомментировал вылет «Броуков» из FONBET Кубка России.

«Хорошая была история. Все пацаны бились, но сегодня не день клуба «БроукБойз».

Последние стихи должны быть печальны», – написал президент «Броуков».

«БроукБойз» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2). 

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoФедор Смолов
logoБроукБойз
logoПервая лига
logoСокол
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Клуб сегодня сработал ##### по всем направлениям. Надо раздать #####, в том числе и себе, чтобы достойно закончить год»
3 минуты назад
Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»
519 минут назад
Смолов о поле на «Зорком»: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное»
1228 минут назад
«Броуки» со Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу». Саратовцы идут в зоне вылета Первой лиги
84сегодня, 18:37
«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами
21сегодня, 16:54Видео
«Почему не радоваться приезду Нани и, уверен, Роналдиньо в Медиалигу? Откуда столько негатива?» Осипов о критике
7сегодня, 16:31
Российский медиафутболист Прокоп – игрок «Хихантеса» журналиста Ромеро. Хавбек будет выступать в Кингс Лиге Пике
24сегодня, 15:06Фото
Писарский об игре в Медиалиге: «Уровень похож на ФНЛ, но матчи длятся по четыре часа»
1сегодня, 14:45
Блатов – в заявке «Амкала» на матч с «Енисеем». Нападающий выступал за клуб с 2019-го по 2022-й
сегодня, 13:32
Гаджиев готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой: «Такие ребята действительно дорого стоят»
38сегодня, 12:26
Ко всем новостям
Последние новости
Иван Зириков: «Я приду за них на фанатку. Вперед, «Амкал»
137 минут назад
«Кузнецову по кайфу работать в «Броуках». Он человек требовательный, хочет выигрывать». Корнеев о тренере
2сегодня, 19:20
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
5сегодня, 19:11
«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
3сегодня, 19:08
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
вчера, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44