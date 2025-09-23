«Последние стихи должны быть печальны». Егоров после поражения от «Сокола»
Дмитрий Егоров прокомментировал вылет «Броуков» из FONBET Кубка России.
«Хорошая была история. Все пацаны бились, но сегодня не день клуба «БроукБойз».
Последние стихи должны быть печальны», – написал президент «Броуков».
«БроукБойз» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2).
4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.
Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
