Российский медиафутболист Прокоп – игрок «Хихантеса» журналиста Ромеро. Хавбек будет выступать в Кингс Лиге Пике

Михаил Прокопьев присоединился к ФК «Хихантес» из Кингс Лиги.

Испанский клуб объявил о подписании 23-летнего хавбека из России.

Последним клубом Прокопа была «Альфа-Банка » из WINLINE Медиалиги . Ранее полузащитник выступал за 2Drots, «Амкал » и «Родину Медиа ». В 2022 году Прокоп подписал профессиональный контракт с болгарским «Ботевом», однако уже в 2023-м вернулся в Россию и продолжил карьеру в Медиалиге.

«Хихантес» – клуб испанского журналиста Жерома Ромеро, выступающий в Кингс Лиги Жерара Пике.

«Уровень Кингс Лиги упал. Прокоп будет в ней суперзвездой». Стример IvZel96 о приглашении россиянина в медиакоманду Жерара Ромеро