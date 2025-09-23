Российский медиафутболист Прокоп – игрок «Хихантеса» журналиста Ромеро. Хавбек будет выступать в Кингс Лиге Пике
Михаил Прокопьев присоединился к ФК «Хихантес» из Кингс Лиги.
Испанский клуб объявил о подписании 23-летнего хавбека из России.
Последним клубом Прокопа была «Альфа-Банка» из WINLINE Медиалиги. Ранее полузащитник выступал за 2Drots, «Амкал» и «Родину Медиа». В 2022 году Прокоп подписал профессиональный контракт с болгарским «Ботевом», однако уже в 2023-м вернулся в Россию и продолжил карьеру в Медиалиге.
«Хихантес» – клуб испанского журналиста Жерома Ромеро, выступающий в Кингс Лиги Жерара Пике.
«Уровень Кингс Лиги упал. Прокоп будет в ней суперзвездой». Стример IvZel96 о приглашении россиянина в медиакоманду Жерара Ромеро
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети «Хихантеса»
