  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Российский медиафутболист Прокоп – игрок «Хихантеса» журналиста Ромеро. Хавбек будет выступать в Кингс Лиге Пике
Фото
10

Российский медиафутболист Прокоп – игрок «Хихантеса» журналиста Ромеро. Хавбек будет выступать в Кингс Лиге Пике

Михаил Прокопьев присоединился к ФК «Хихантес» из Кингс Лиги.

Испанский клуб объявил о подписании 23-летнего хавбека из России.

Последним клубом Прокопа была «Альфа-Банка» из WINLINE Медиалиги. Ранее полузащитник выступал за 2Drots, «Амкал» и «Родину Медиа». В 2022 году Прокоп подписал профессиональный контракт с болгарским «Ботевом», однако уже в 2023-м вернулся в Россию и продолжил карьеру в Медиалиге. 

«Хихантес» – клуб испанского журналиста Жерома Ромеро, выступающий в Кингс Лиги Жерара Пике.

«Уровень Кингс Лиги упал. Прокоп будет в ней суперзвездой». Стример IvZel96 о приглашении россиянина в медиакоманду Жерара Ромеро

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети «Хихантеса»
logoWinline Медиалига
logoАльфа-Банка
logoАмкал
logoПрокоп
logoРодина Медиа
logoКингс Лига
мировой медиафутбол
logoЖерар Пике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Уровень Кингс Лиги упал. Прокоп будет в ней суперзвездой». Стример IvZel96 о приглашении россиянина в медиакоманду Жерара Ромеро
сегодня, 11:10
Российский медиафутболист Прокоп приглашен в Кингс Лигу Пике
12вчера, 15:14
Главные новости
«Броуки» со Смоловым и Ари сыграют против «Сокола». Медиакоманды никогда не обыгрывали клубы Первой лиги в FONBET Кубке России
556 минут назад
Блатов – в заявке «Амкала» на матч с «Енисеем». Нападающий выступал за клуб с 2019-го по 2022-й
сегодня, 13:32
Гаджиев готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой: «Такие ребята действительно дорого стоят»
35сегодня, 12:26
Вилсаком о чипировании: «Это произойдет в ближайшем будущем. Люди считают, что это делается для слежки. Но если за человеком следят, он об этом даже не узнает»
25сегодня, 12:15
Глава МФЛ Осипов о Роналдиньо: «В России его вряд ли стоит ждать. Можем увидеть в Китае на финале Кубка Медиалиги»
2сегодня, 11:51
«Уровень Кингс Лиги упал. Прокоп будет в ней суперзвездой». Стример IvZel96 о приглашении россиянина в медиакоманду Жерара Ромеро
сегодня, 11:10
Президент Медиалиги Осипов сыграет за «Амкал» против «Енисея» в FONBET Кубке России
3сегодня, 09:21
«Титан» и «Эгриси» получили премию «Добряк на вайбе» – за креативную акцию в поддержку особенных футболистов
5сегодня, 08:01
«Амкал» против «Матч ТВ», 2Drots сыграют с «СиндЕкатом». Расписание 5-й недели Кубка Лиги
вчера, 19:10
Финал Кубка Медиалиги пройдет в Китае
2вчера, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Писарский об игре в Медиалиге: «Уровень похож на ФНЛ, но матчи длятся по четыре часа»
54 минуты назад
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
вчера, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
11 сентября, 11:30