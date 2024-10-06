«Думал, что не такой высокий темп. Все бегущие, никто не жалеет игроков другой команды». Рыбус о Медиалиге
Мачей Рыбус высказался об уровне футбола в Winline Медиалиге.
– Как вам уровень футбола в Медиалиге? Ожидали такого сопротивления?
– Если честно, нет. Думал, что не такой высокий темп. Сразу видно, что все игроки бегущие. Никто не жалеет игроков другой команды. Поэтому интересно.
Мы чуть по-другому играем. Пытаемся играть в пас, в комбинационный футбол. Есть команды, которые играют в более прямолинейный футбол, на контратаках. Поэтому надо привыкать к этому уровню, – рассказал экс-защитник «Локо» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Рыбус дебютировал за ФК «10» Азамата Мусагалиева в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги. «Десятка» уступила «Родине Медиа» Дмитрия Тарасова (0:1).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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