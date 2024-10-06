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«Думал, что не такой высокий темп. Все бегущие, никто не жалеет игроков другой команды». Рыбус о Медиалиге

Мачей Рыбус высказался об уровне футбола в Winline Медиалиге.

– Как вам уровень футбола в Медиалиге? Ожидали такого сопротивления?

– Если честно, нет. Думал, что не такой высокий темп. Сразу видно, что все игроки бегущие. Никто не жалеет игроков другой команды. Поэтому интересно.

Мы чуть по-другому играем. Пытаемся играть в пас, в комбинационный футбол. Есть команды, которые играют в более прямолинейный футбол, на контратаках. Поэтому надо привыкать к этому уровню, – рассказал экс-защитник «Локо» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Рыбус дебютировал за ФК «10» Азамата Мусагалиева в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги. «Десятка» уступила «Родине Медиа» Дмитрия Тарасова (0:1).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЛокомотив
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
logoМачей Рыбус
logoРодина Медиа
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Кубок Медиалиги
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