Рыбус тоже в Медиалиге: подписался с «10» Мусагалиева, пока не найдет клуб в профи

Мог оказаться в «Амкале».

Мачей Рыбус – игрок ФК «10». Бывший защитник сборной Польши, «Лиона», «Локо» и «Спартака» присоединился к клубу из Winline Медиалиги.

Как это произошло?

Рыбуса предлагали пяти клубам Медиалиги, в том числе «Амкалу», 2Drots и «Броукам»

Первые слухи о появления Рыбуся в Медиалиге возникли 19 сентября. Президент «Амкала» Герман Эль Класико на стриме анонсировал трансфер «игрока уровня Зидана». Телеграм-канал MediaBread уточнил, что речь идет о Мачее Рыбусе. На тот момент 35-летний поляк был без клуба: контракт с «Рубином» (там Мачей провел сезон-2023/24) истек летом.

«Знаю, что у Германа было общение с Рыбусом, – подтвердил Виталий Панов, главный тренер «Амкала». – Он у меня спрашивал: «Как тебе?». Я ответил: «Такие игроки нам подходят». Хочется имиджевый трансфер – это вполне нормальное желание. Если переход все же совершится, то планируем использовать Рыбуса в блоке атаки — справа или слева. Идут ли сейчас переговоры? Лучше спросить у Германа».

Но быстро выяснилось, что Мачей может перейти и в другие клубы Медиалиги.

«2Drots тоже предлагали Рыбуса, – рассказал главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов. – Удивительно, но пяти топовым командам Медиалиги предлагали подписать Мачея. Сейчас игрок выбирает, где предложат больше денег. Предлагать футболиста сразу пяти командам, а потом еще и выбирать, кто даст больше…Человек хочет подготовиться, а зимой уехать куда-нибудь. Это один-два месяца совместной работы. Что тут думать-то?»

Историю подтвердили и «Броуки». «Рыбуса предлагали нам. За 400», – написал Дмитрий Егоров, президент.

Через три дня Рыбус объявился в ЛФЛ: в клубе «Аминьево», за который выступают Денис Глушаков, Федор Кудряшов и Артур Газданов из 2Drots. «Рыбус – друг наших друзей, – рассказал представитель «Аминьево» каналу «Салават Медиа». – В Москве все друг друга знают: через знакомых связались и попросили помочь в финальной части турнира. Мачей, будучи добрым и отзывчивым человеком, не смог отказать. Мы его позвали по дружбе – это не финансовая история».

1 октября о трансфере Мачея объявила и «Десятка».

Детали о переходе Рыбуса: не слышал о Медиалиге, в «Десятке» чтобы набрать форму

В день трансферы Мачей провел с «10» первую тренировку. А после – ответил на вопросы для клубного канала.

● Как оказался в «Десятке»: «Я долго ждал чтобы продолжить карьеру на профессиональном уровне. Но не было предложений, тренировался индивидуально. Поэтому выбрал ФК «10». Агент предложил пойти в Медиалигу до зимы, чтобы получать практику. Он мне посоветовал «10». Потому что есть инфраструктура, хорошие игроки».

● О зарплате: «Я особенно на деньги не смотрел. Мы никаких бумаг не подписывали. Для меня самое главное, чтобы я вернулся в футбол и получал удовольствие. Я соскучился по футболу. Какие-то деньги я буду получать, но не такие, как в профессиональном футболе».

● О планах на медиафутбол: «Пока далеких планов я не строю. До зимы хочу почувствовать уровень медиафутбола, потому что я не смотрел ни один матч Медиалиги. Но по тренировкам вижу, что все относятся серьезно, уровень хороший».

● Знал ли о Медиалиге: «Не буду врать, я мало знал про Медиалигу. Когда я подписывал контракт с «Рубином», мне пацаны рассказывали. Там был финал, да? Пацаны из клуба ходили на игру, рассказывали мне. Есть честно, я не ожидал, что столько народу может приходить. На «Рубин» ходит 5-8 тысяч (на полуфинал «Амкал» – 2Drots на «Ак Барс Арене» пришло 15 тысяч – Спортс»)».

● Под каким никнеймом будет играть: «Мое прозвище – Рыба. Агент сказал: ты пока не медийный, используй фамилию».

В «Десятке» много экс-игроков РПЛ. Идову шутит, что снова будет в запасе под Рыбусом (как в «Локо»)

ФК «10» – один из топ-клубов Медиалиги. Команда комика Азамата Мусагалиева добиралась до четвертьфинала третьего сезона и стабильно считается претендентом на чемпионство. На момент трансфера Рыбуса «10» – вторые в турнирной таблице Кубка Медиалиги, выше только «Амкал».

Мачей Рыбус – не первый заметный игрок из РПЛ в составе «Десятки». В последние год клуб укрепляется статусными профи.

● Брайн Идову – 32 года, левый защитник. Играл за сборную Нигерии на ЧМ-2018. Больше 100 матчей в РПЛ за «Локомотив», «Химки», «Амкар». За «10» выступает с начала 2024-го.

Идову и Рыбус пересекались в «Локо». Брайн пошутил про это в новом эпизоде шоу «Сезонье» (вышел сразу после новости о трансфере):

«Я за человеком два года сидел в «Локомотиве», а сейчас еще здесь буду сидеть. В «Банку» поеду . Я люблю Мачея, мы с ним в НХЛ играли на базе в Баковке. Парень хороший, прикольный. Но неприятно чуть-чуть. Справа Петя [Тен], он незаменимый. Будем довольствоваться тем, что имеем. Главное, чтобы команда побеждала».

● Владимир Обухов – центральный форвард. Воспитанник «Спартака», в РПЛ отыграл 70 матчей – за «Спартак», «Ростов», «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург». В Медиалиге с лета 2024-го: сыграл в пяти матчах, без голов.

● Евгений Помазан – вратарь, 35 лет. Бывший игрок ЦСКА (1 матч), в РПЛ поиграл за «Урал», «Анжи» и «Спартак» Нальчик. В «Десятке» с сентябре 2023-го, основным стал перед пятым сезоном, когда травмировался Георгий Кырнац – еще один экс-вратарь ЦСКА.

Теперь с ними Мачей Рыбус. Посмотреть на защитника в деле можно будет в субботу – «Десятся» рубится с «Родиной Медиа».

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Фото: ФК «10»