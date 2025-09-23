Иван Зириков: «Я приду за них на фанатку. Вперед, «Амкал»

Иван Зириков пообещал прийти на матч «Амкала» в FONBET Кубке России.

«Жалко, что не сыграл. Выбыл, говорят, на месяц. Но я сказал, две недели. Через месяц уже все закончится.

Хотели пройти дальше. Максимальные задачи. Но какая-то хрень началась самого начала. Мячи не приехали, еще кто-то не приехал. Я был за полчаса, смотрю – «Лебединое озеро», все разминаются без мячей, легкая атлетика.

Я бы не стал предъявлять претензии вратарю, надо забивать. Аудитория критикует вратаря, но если бы мы слушали всех этих диванных мастеров с чипсами... Наверное, амкалята опять пишут. Посмотрим послезавтра. Я приду за них на фанатку. Вперед, «Амкал », – сказал вратарь «БроукБойз » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из Кубка России, проиграв «Соколу » (0:2) в четвертом раунде Пути регионов.

«Амкал » на этой же стадии в четверг сыграет против «Енисея».

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.