«Почему не радоваться приезду Нани и, уверен, Роналдиньо в Медиалигу? Откуда столько негатива?» Осипов о критике

Николай Осипов ответил на критику партнерства компаний из РФ со звездами футбола.

Ранее в этом месяце португалец Нани сыграл в Медиалиге за команду «Альфа-Банка ».

Сегодня букмекерская компания WINLINE объявила, что легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал ее партнером.

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» задал вопрос участникам мероприятия: «Насколько нужно, чтобы амбассадорами российских компаний становились люди из-за рубежа?»

«Еду на матч Кубка России поболеть за «Броуков». Это команда лиги, и в ней много лично мне приятных людей.

Натыкаюсь на цитату с форума, где даже большой темой в отдельной сессии есть «Медиалига/Лиги» (позвали всех, кроме Медиалиги. Ну, это личное дело организаторов). На цитату нашего медиафутбольного человека про то, что Роналдиньо (новый амбассадор WINLINE) – это странно.

Не понимаю только, что в этом плохого и странного? Почему сами «Броуки» везут бразильцев и это ок, а человек, вчера вручавший золотой мяч, – это странно. Играть карьеры в FIFA за Роналдиньо – это ок, а то, что он лицо компании – это не ок или странно.

В Минске в субботу, где было больше людей, чем на… И много где еще, на баннерах висит и красуется на весь город Луиш Фиго – это ок. А у нас, не ок?

Почему, скажите мне, столько негатива в вас, друзья и товарищи? Почему не радоваться приезду Нани , и уверен, потом того же Роналдиньо в Медиалигу? Почему не порадоваться шикарному ролику с тем же Роналдиньо про детство каждого из тех, кому больше 30 лет?

Неделю назад Сева [Терлецкий – журналист] с ребятами ездил в Корею и снимали ролик с тем же Рони и другими звездами мирового футбола. Реакция людей на это только положительная! Прокоп уехал в Кингс Лигу , где тот же Рони был в первых рядах создателей – реакция только положительная!

К нам приезжают в Екатеринбург звезды падела (Чинготто и Аугсбургер) на открытие новой арены, звезды ММА (Джон Джонс, или Арман Царукян, который выиграл схватку у Хендерсона в «Лужниках» три дня назад) – это тоже плохо? Или только Роналдиньо – это зло?

Особенно это странно все слышать от людей, кто в лиге со всеми нами этот хлеб делит… Странно и непонятно, даже обидно, если честно.

В ролике с Роналдиньо теплоты в разы больше, чем у представителей лиги друг к другу, видимо», – заявил президент WINLINE Медиалиги .