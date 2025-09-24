«СиндЕкат» из Медиалиги хочет подписать Бикфалви. Экс-форвард «Урала» может сыграть против 2Drots

Артур Газданов сообщил, что «СиндЕкат» пригласил Эрика Бикфалви на игру с 2Drots.

«Сейчас идет активное общение с Эриком Бикфалви, чтобы он принял участие в игре с 2Drots. Это топ нападающий. Екатеринбург для него второй дом», – сказал хавбек «СиндЕката ».

2Drots и «СиндЕкат» сыграют в полуфинале элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги 28 сентября в 13:00 (по мск) на стадионе «Москвич».

«СиндЕкат» – медиакоманда из Екатеринбурга. За клуб играют среди прочих Вячеслав Подберезкин, Артем Фидлер, Чисамба Лунгу.