Лана – жена новичка ФК «10» Мачея Рыбуса. Родилась в Северной Осетии, свадьбу сыграли во Владикавказе!

Летом казанский «Рубин» не стал продлевать контракт с Мачеем Рыбусом, и польский защитник так и не смог найти новую команду. Но карьеру он все-таки не завершил: на днях подписал контракт с ФК «10» – это медиафутбольный клуб комика Азамата Мусагалиева.

Мы знаем минимум одного человека, который рад, что футболист все-таки нашел работу в России. Знакомьтесь, Лана Байматова – жена Мачея Рыбуса!

Лана родилась в Северной Осетии 17 мая 1996 года. Девушке 28 лет, она на семь лет младше Рыбуса.

Мачей дебютировал во взрослом футболе, когда Лане исполнилось 10 лет: в сезоне-2007/08 защитник провел 14 матчей за «Легию», стал серебряным призером чемпионата Польши, выиграл Кубок Польши и даже забил четыре мяча. Неплохо для защитника, правда?

Мачей и Лана познакомились в 2017 году в Москве. Тогда Рыбус вернулся в Россию после не самой удачной командировки в «Лион». Знакомого по выступлениям за «Терек» защитника подписал столичный «Локомотив».

Лана в то время работала управляющей в ресторане, куда футболист пришел пообедать. «Наша история довольно обыденная. Она началась в Москве. Мацей пришел в ресторан с нашим общим знакомым, и мы познакомились, а после начал приходить и на обед, и на ужин, и после тренировки до тех пор, пока я не дала ему свой номер», – вспоминала Лана.

В марте 2018-го пара сыграла свадьбу на родине Ланы – во Владикавказе. На церемонии Байматова появилась в национальном осетинском платье.

В том же году у молодоженов родился сын Роберт, а в январе 2021-го Мачей стал дважды отцом – второго сына назвали Адрианом.

Лето 2022 года Рыбус не стал продлевать контракт с «Локомотивом» и перешел в «Спартак». В Польше на футболиста сборной из-за его решения остаться в России обрушилась волна безумная волна критики. Тогда же Польский футбольный союз объявил, что Рыбус не будет вызван в национальную команду на ближайшие матчи из-за факта игры за российский клуб, а также точно не попадет в заявку на ЧМ-2022.

В общем, решение уйти в российский медиафутбол – максимально логичное!