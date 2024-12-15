ФК «10» планирует провести турнир с участием «Краснодара», «Спартака» и клубов Медиалиги
Азамат Мусагалиев рассказал о планах провести турнир с участием клубов РПЛ и МФЛ.
Ранее Азамат Мусагалиев рассказывал о желании устроить недельный фестиваль футбола в Краснодаре.
«Когда это все пройдет? Межсезонье РПЛ: июнь-июль. Или сдвинемся на паузу сборных в сентябре.
Хочется пригласить клубы РПЛ и МФЛ. Тогда мы будем говорить о футбольном празднике.
Это будет мини-турнир из 6 команд. Две команды РПЛ: «Краснодар» и мы планируем сделать предложение московскому «Спартаку». И четыре клуба из медиафутбола», – рассказал президент ФК «10».
ФК «10» – медийный клуб продакшена Medium Quality, участвующий в Winline Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Межсезонье»
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