ФК «10» планирует провести турнир с участием «Краснодара», «Спартака» и клубов Медиалиги

Азамат Мусагалиев рассказал о планах провести турнир с участием клубов РПЛ и МФЛ.

Ранее Азамат Мусагалиев рассказывал о желании устроить недельный фестиваль футбола в Краснодаре.

«Когда это все пройдет? Межсезонье РПЛ: июнь-июль. Или сдвинемся на паузу сборных в сентябре.

Хочется пригласить клубы РПЛ и МФЛ. Тогда мы будем говорить о футбольном празднике.

Это будет мини-турнир из 6 команд. Две команды РПЛ: «Краснодар » и мы планируем сделать предложение московскому «Спартаку ». И четыре клуба из медиафутбола», – рассказал президент ФК «10».

ФК «10» – медийный клуб продакшена Medium Quality, участвующий в Winline Медиалиге.