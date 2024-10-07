«Красный мяч, челлендж, другое игровое время. Я на это был готов». Мачей Рыбус о Медиалиге

Мачей Рыбус поделился впечатлениями о Winline Медиалиге.

– В Медиалиге много внимания, контента. Все просят интервью. Как вам эта сторона лиги?

– Это часть футбола, это ваша работа. Надо это уважать. В РПЛ тоже всегда после матча интервью. Это ни в коем случае не минус.

– Три вещи, которые вы запомнили от первого появления в Медиалиге?

– Все стоят на бровке, выбегают. Такого раньше не встречал. Красный мяч, челлендж. Другое игровое время.

Я на это был готов. Пацаны мне рассказывали, что тут немного другие правила. А так, в принципе, футбол как футбол. Я соскучился. Последний матч в РПЛ я сыграл в конце мая. С этого момента я не тренировался с командой.

Соскучился по раздевалке, по футболу, по тренировкам. Поэтому решил играть за ФК «10».

– Сегодня вы заменили Брайна Идову. Он говорил, что два года сидел за вами в «Локомотиве», а теперь будет в «Десятке».

– С Брайаном играли вместе за «Локомотив». Хорошее время было. Приятно, что опять встретились, – сказал Мачей Рыбус в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Рыбус дебютировал за ФК «10» Азамата Мусагалиева в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги. «Десятка» уступила «Родине Медиа» Дмитрия Тарасова (0:1).