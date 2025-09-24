«Настоящее ограбление». Блогер АртПо успокоил Рафинью на церемонии «Золотого мяча»
Блогер АртПо сказал Рафинье на церемонии «ЗМ», что его пятое место «ограбление».
Российский блогер и игрок СКА Басты Артем Польшаков посетил церемонию награждения «Золотого мяча».
АртПо: «Для меня, ты – настоящий победитель «Золотого мяча».
Рафинья: «Спасибо».
АртПо: «Пятое место – это грабление. Это настоящее ограбление».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал АртПо
