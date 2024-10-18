Денис Глушаков: «Я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке». Но с Черенковым меня сравнивать не нужно»
Денис Глушаков прокомментировал игру за ростовский СКА.
– Вы спартаковец и перешли в армейский клуб.
– Знаете, мне кажется, что я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке», так что такими категориями я бы не размышлял.
Я сейчас много времени провожу с семьей. Появилась возможность, и я получаю от этого огромное удовольствие.
– Будет ли фильм «Народный футболист – 2» про вас?
– Я много лет играю, много где играл, но все же не нужно меня сравнивать с Черенковым. Он легенда, которая вне конкуренции, – сказал хавбек.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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