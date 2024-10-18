Денис Глушаков: «Я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке». Но с Черенковым меня сравнивать не нужно»

Денис Глушаков прокомментировал игру за ростовский СКА.

– Вы спартаковец и перешли в армейский клуб.

– Знаете, мне кажется, что я народный футболист. Начинал в ЦСКА , играл в «Локомотиве » и «Спартаке », так что такими категориями я бы не размышлял.

Я сейчас много времени провожу с семьей. Появилась возможность, и я получаю от этого огромное удовольствие.

– Будет ли фильм «Народный футболист – 2» про вас?

– Я много лет играю, много где играл, но все же не нужно меня сравнивать с Черенковым . Он легенда, которая вне конкуренции, – сказал хавбек.