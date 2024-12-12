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«Зарплаты – около миллиона долларов, на уровне топ-команд РПЛ». Хачатурян о чемпионате Ливии

Артем Хачатурян рассказал о зарплатах футболистов в Ливии.

Медиафутбольный клуб Rocket Team, спортивным директором которого является Хачатурян, в ноябре провел несколько товарищеских игр с ливийскими командами, в том числе с вице-чемпионом страны «Аль-Ахли» Бенгази.

– Если во время матча вам приглянется один из местных футболистов, реально ли перебить его контракт?

– Нет. Я просто плакать буду, потому что у них очень высокие зарплаты, на уровне топ-команд РПЛ.

У некоторых – до миллиона долларов. Точнее, около миллиона, а то 100 долларов – это тоже до миллиона, – отметил Хачатурян.

Ранее в Rocket Team рассказали, что обратятся в РФС с идеей организовать товарищеский матч Россия – Ливия.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Rocket Team
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Аль-Ахли Бенгази
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