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Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»

Антон Терехов сравнил уровень зарплат в Медиалиге и профессиональных российских лигах.

«Зарплаты уровня Первой-Второй лиг. С РПЛ Медиалигу вообще сравнивать нельзя, это другой уровень по условиям, инфраструктуре и так далее. А финансовый уровень лучших команд Медиалиги – это ФНЛ.

В каждой команде все индивидуально. Понятно, что в «Урале» или «Балтике» зарплаты выше, они играли и будут играть в РПЛ. Но знаю, что с командами второй восьмерки Первой лиги разницы почти нет. Про Вторую лигу и говорить не надо. Плюс премиальные, бонусы», – сказал форвард 2Drots.

В июле Терехов подписал контракт с 2Drots. Он дебютировал за «самураев» в матче Кубка России против «Строгино» (1:0) и отметился забитым мячом. Его гол был признан лучшим в первом раунде Фонбет Кубка России.

Ранее Терехов выступал за московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Тамбов». На счету игрока 40 матчей в РПЛ. 

Борис Фартуна о зарплате в «КАМАЗе»: «Чуть поменьше, чем в 2Drots. Новые бутсы 25 тысяч стоят. Где найти эти деньги?»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Чемпионат»
logo2Drots
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