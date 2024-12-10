Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
«Зарплаты уровня Первой-Второй лиг. С РПЛ Медиалигу вообще сравнивать нельзя, это другой уровень по условиям, инфраструктуре и так далее. А финансовый уровень лучших команд Медиалиги – это ФНЛ.
В каждой команде все индивидуально. Понятно, что в «Урале» или «Балтике» зарплаты выше, они играли и будут играть в РПЛ. Но знаю, что с командами второй восьмерки Первой лиги разницы почти нет. Про Вторую лигу и говорить не надо. Плюс премиальные, бонусы», – сказал форвард 2Drots.
В июле Терехов подписал контракт с 2Drots. Он дебютировал за «самураев» в матче Кубка России против «Строгино» (1:0) и отметился забитым мячом. Его гол был признан лучшим в первом раунде Фонбет Кубка России.
Ранее Терехов выступал за московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Тамбов». На счету игрока 40 матчей в РПЛ.
Борис Фартуна о зарплате в «КАМАЗе»: «Чуть поменьше, чем в 2Drots. Новые бутсы 25 тысяч стоят. Где найти эти деньги?»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий