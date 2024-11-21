Нигматуллин против матча сборной с Медиалигой: «Спорта тут нет, одни коммерческие интересы. Сборная должна играть с профессионалами – футбольных карликов тоже нужно уметь обыгрывать»

Руслан Нигматуллин выступил против матчей сборных России и Медиалиги.

«В последнее время много предложений сыграть сборной России с медиафутболистами. Мне кажется, это делается специально, с целью продвижения своих коммерческих интересов. Спорта тут нет. И, все-таки сборная, должна всегда играть с профессионалами. Товарищеские матчи как раз для этого и нужны.

Да, иногда уровень соперника значительно ниже, но футбольных карликов тоже нужно уметь обыгрывать. По своему опыту, матчи с маленькими странами всегда давались нам не легко. К тому же, в нынешних реалиях это отличное поле для экспериментов.

В российском чемпионате много талантливой молодежи, которой полезна сборная. Тот же Алексей Батраков , например, уже сыграл за национальную команду. Пока будем играть в таком формате. А тем, кто ждет игры с командами Франции, Испании и Германии, нужно просто подождать. Трудные времена когда-то заканчиваются.

Что касается критики сборной. На мой взгляд это несправедливо. РФС старается сделать из товарищеских встреч привлекательное мероприятие и у них это отлично получается. Внедряется много культурных элементов, как это было сейчас в Волгограде. Это все ценно, зрителям нравится.

К тому же, в других видах спорта не так-то много соревнований с участием спортсменов из других государств. В хоккее наша команда уже два года играет то с Казахстаном, то с Беларусью. В то время как футболисты уже успели сыграть десяток матчей с командами разных уровней, из различных стран. Это о многом говорит», – заявил бывший вратарь сборной России.