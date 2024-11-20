Новичок «Амкала» Алексеев отказал Rocket Team ради «Банки» перед стартом Кубка Лиги: «Рокеты» больше предлагали в финансовом плане»
Глеб Алексеев рассказал, что отклонил выгодное предложение ради «Банки».
Полузащитник присоединился к «Банке» перед стартом Winline Кубка Медиалиги, отыграв четыре сезона в МФЛ за «Эгриси».
После Кубка Лиги Глеб перебрался в «Амкал» и уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче с «Динамо».
«У меня были предложения от «Банки» и Rocket Team. «Рокеты» больше предлагали в финансовом плане.
Я пообщался с Филом Ворониным, он мне объяснил подход, идею. Я взвесил все за и против и подумал наперед: «Банка» может больше дать моей карьере как медийно, так и по-футбольному», – рассказал полузащитник.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Имая
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