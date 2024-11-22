Rocket Team проводят товарищеский матч в Ливии против местного клуба «Аль-Ахли» Бенгази
Rocket Team проводят второй матч в Ливии.
Медиафутбольный клуб Rocket Team играет в Ливии против местного клуба «Аль-Ахли» Бенгази.
После 1-го тайма счет 1:1.
На стадионе присутствует 8 тысяч зрителей.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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