Сборная России может сыграть с Ливией в 2025 году.

«Обсуждаем с Николаем Осиповым организацию мини-турнира между командами Медиалиги и ливийскими клубами высшего уровня.

Также планирую обратиться в РФС с инициативой организовать товарищеский матч сборных России и Ливии. Ливийская сторона мне подтвердила [свою готовность]», – отметил Михаил Хавкин, руководитель Rocket Team и генеральный продюсер лейбла Rocket Records.

Возможную встречу сборной России с Ливией в 2025 году также прокомментировал президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров .

«Я уже доводил возможность проведения матча России с Ливией до руководства РФС. Было это в прошлом году. Вопрос обсуждался. Мне даже прислали конкретные окна – как раз в ноябре прошедшего года, если не ошибаюсь. Но ввиду прекращения отношений с представителями Ливии тему я больше не поднимал.

Я бы оценил возможность проведения такой игры как очень вероятную, учитывая, что компания Юрия Киселева (ЮрКисса) отвечает за весь матчдэй сборной России. Все эти концерты, организация шоу и прочее – это контракт с ЮрКиссом.

И так как связи с Ливией идут сейчас через его клуб в МФЛ, то, учитывая все ресурсы, я бы оценивал возможность проведения матча Ливии с Россией как чем-то самим собой разумеющимся», – написал Егоров.

Rocket Team – медиафутбольная команда поп-певца ЮрКисса, который входит в совет директоров «Русской Медиагруппы», одного из крупнейших медиахолдингов России. В этом году холдинг в рамках партнерства с РФС устраивал мероприятия вокруг матча сборных России и Сербии.

Этой осенью «рокеты» провели несколько товарищеских матчей в Ливии с местными командами.

В ноябре сборную Ливии наказали техническим поражением из-за нарушений при приеме сборной Нигерии перед отборочной игрой Кубка Африки. Нигерийцы провели в местном аэропорту 16 часов без еды и напитков .

В Медиалигу зашла команда ЮрКисса. Проиграли в стыках, но объединились с другим клубом