Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
Федор Кудряшов покинул Rocket Team.
«У Кудряшова закончился договор, он не в команде. Я нацелен на то, чтобы строить новую молодую команду. Мне кажется, что на этом наши пути расходятся.
Федор планирует создать свою команду под МФЛ. Думаю он будет сосредоточен на этом, а мы на том, чтобы найти новых футболистов, новых лидеров», – сказал спортдир Rocket Team Артем Хачатурян.
«Как я знаю, Кудряшов уже во всю занимается этой командой, и она точно не будет под российским флагом!» – написал спортдир Fight Nights Дмитрий Шишков.
Экс-футболист сборной России Федор Кудряшов был игроком Rocket Team с 5-го сезона Winline Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Шугар»
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