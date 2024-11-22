Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России

Федор Кудряшов покинул Rocket Team.

«У Кудряшова закончился договор, он не в команде. Я нацелен на то, чтобы строить новую молодую команду. Мне кажется, что на этом наши пути расходятся.

Федор планирует создать свою команду под МФЛ. Думаю он будет сосредоточен на этом, а мы на том, чтобы найти новых футболистов, новых лидеров», – сказал спортдир Rocket Team Артем Хачатурян.

«Как я знаю, Кудряшов уже во всю занимается этой командой, и она точно не будет под российским флагом!» – написал спортдир Fight Nights Дмитрий Шишков.

Экс-футболист сборной России Федор Кудряшов был игроком Rocket Team с 5-го сезона Winline Медиалиги.