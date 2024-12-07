«Не знаю, кто это, но он ответит за слова. И очень реально». Сметанин о Сибскане
Андрей Сметанин ответил капитану «Амкала» Сибскане.
«Какое у меня отношение к медиафутболу после победы «Амкала» над «Динамо»? Никакое. Человек ответит за свои слова. Какой? Тот, кто что-то про меня сказал. Сибскана? Я не знаю, кто это такой. Но он ответит за свои слова. Не знаю, кто там решил со мной пообщаться. Но он ответит и очень реально», – сказал экс-вратарь «Динамо».
Перед матчем «Динамо» – «Амкал» Андрей Сметанин негативно отозвался об игроках медиаклуба: «А кто вообще все эти люди – какие-то квадроберы?» Капитан «Амкала» Сибскана ответил Сметанину: «###### берет модные слова и ###### ими, чтобы казаться современным».
«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3).
Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?
Опубликовал: Никита Внучков
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