Президент «Амкала» Герман: «Если можно было бы пойти в РПЛ, то с удовольствием. Но играть в серебре Второй лиги не хочется»

Герман Эль Класико оценил перспективы «Амкала» в профессиональном футболе.

«Есть ли мысли о профессиональном футболе после победы «Амкала» над «Динамо »? Если бы можно было пойти в РПЛ, то с удовольствием. Но играть в серебре Второй лиги совсем не хочется. Чтобы дойти по спортивному принципу, у нас нет как финансовой базы, так и желания. Потому что там придется совсем сложно.

Мы все видели, что было в Кубке России, и все понимают, какие там команды и в каком они состоянии. Клубы во Второй лиге во многом просто выживают, а нам не хочется превращать любимую игру в рутину. Благо, в медиафутболе мы можем исполнять свои мечты, а не превращать футбол в работу, на которую люди ходят в офис.

Насколько реально, что медиафутбольные клубы могут получить приглашение в Первую лигу или в РПЛ ? Кто знает. Когда-то участие клубов МФЛ в Кубке России могли назвать вздором, но сейчас этот момент уже привычен. Мы три года подряд играем в Кубке и очень даже неплохо там выступаем.

Мы, медиафутбольные клубы – молодые команды. Нам всем не так много лет. Кто знает куда это все дойдет через 10-15 лет. Может быть, когда-нибудь», – сказал основатель и президент «Амкала ».

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