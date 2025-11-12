Гаранин назвал клоуном и петрушкой бывшего игрока Lit Energy Гайнуллу после перехода хавбека в ФК «10» Мусагалиева

Вадим Гаранин назвал клоуном и петрушкой бывшего игрока Lit Energy Гайнуллу.

Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин назвал клоуном и петрушкой бывшего полузащитника клуба Рената Гайнуллина .

Напомним, хавбек перешел в ФК «10» Азамата Мусагалиева из Lit Energy блогера Михаила Литвина.

Станос [руководитель Lit Energy] : «Кто угодно мог жаловаться на игровое время, но только не Гайнулла. ######## [Ушел] и ######## [ушел]. А он говорил, что есть личные недопонимания с тренером».

Вадим Гаранин : «Вообще бред какой-то. Гайнулла, ты клоун! Я тебе потом это в глаза скажу. Я никогда так не говорил, но ты клоун просто. В себе ищи недопонимания внутренние. Петрушка.

Так хочется у него спросить: ты где играл то до этого? Ты кому нужен был?»

Станос : «А вы в курсе, что он заранее поздравлял Азамата (речь о победе ФК «10» в Кубке Медиалиги – Спортс’‘)? По факту, он давно это планировал».

Вадим Гаранин : «Это никто не обсуждает. Жизнь такая штука – любой человек может уйти. Можно было без вони уйти? Это уже показатель человека. Его так же из «Десятки » ######## [уберут] потом, а он скажет, что это «Десятка» плохая. Ушел и ушел».