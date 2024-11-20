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  • Экс-защитник «Зенита» Скроботов о победе над «Динамо» с «Амкалом»: «Обычный матч. Я и до этого их обыгрывал, три раза из трех»
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Экс-защитник «Зенита» Скроботов о победе над «Динамо» с «Амкалом»: «Обычный матч. Я и до этого их обыгрывал, три раза из трех»

Илья Скроботов назвал победу над «Динамо» обычным матчем.

– Какие эмоции после такого матча?

– Никаких. Для меня это обычный матч. Я и до этого обыгрывал «Динамо». Три раза из трех я побеждал их. В целом не скажу, что это какая‑то принципиальная игра. Надо было выигрывать – на другое нас не настраивают.

– Ты бы сильно расстроился, будучи на месте профессиональных футболистов «Динамо», если бы проиграл медиаклубу?

– Не надо забывать, что там было всего 2–3 игрока основы. Наверное, ребятам постарше обидно и неприятно, а для молодых это не так критично. Все равно из них большинство смотрит Медиалигу. Для меня она не хуже, чем РПЛ, в плане выступления.

Мы играем на больших стадионах. Не думаю, что для игроков «Динамо» это какой‑то удар. У них свой чемпионат, – сказал защитник «Амкала».

Скроботов является воспитанником «Зенита». В РПЛ за петербургскую команду он провел четыре игры и отметился одним голом – победным в ворота «Динамо» на 93-й минуте.

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч ТВ»
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