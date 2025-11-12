Генич, Минин, Шнякин и Нагучев – в списке номинантов на комментатора года в медиафутболе
WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Комментатор года.
Стартовало голосование в номинации Комментатор года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз номинированы: Станислав Минин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Сергей Дурасов, Александр Пойда, Михаил Моссаковский, Константин Генич, Карен Адамян, Павел Чепурин и Кир Воробьев.
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости