Генич, Минин, Шнякин и Нагучев – в списке номинантов на комментатора года в медиафутболе

WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Комментатор года.

Стартовало голосование в номинации Комментатор года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз номинированы: Станислав Минин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Сергей Дурасов, Александр Пойда, Михаил Моссаковский, Константин ГеничКарен Адамян, Павел Чепурин и Кир Воробьев.

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
