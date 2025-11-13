«Хихантес» Прокопа вылетел от «Сайанс» в четвертьфинале Кингс Лиги. У россиянина шесть голов в двух матчах плей-офф

Прокоп вылетел от «Сайанс» из Кингс Лиги.

«Хихантес» Прокопа проиграл «Сайанс» в 1/4 финала плей-офф Кингс Лиги.

13 ноября, четверг

Кингс Лига, 1/4 финала

«Сайанс» – «Хихантес» – 6:4

Матч прошел в Барселоне на «КУПРА Арене».

Прокоп получил повязку Star player, которая удваивала его гол. Во втором тайме Михаил забил и сравнял счет по ходу встречи (4:4).

После «Хихантес» дважды пропустил.

В 1/8 финала Прокоп оформил покер и помог команде выйти в следующий раунд. Всего за 2 матча плей-офф Прокоп забил 6 голов.

Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Помимо Касильяса среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.