17

🥃 «Вот такой футбол, водка!» Кингс Лига о покере российского игрока Прокопа

Официальный аккаунт Кингс Лиги поздравил Прокопа с покером.

Официальный аккаунт Кингс Лиги поздравил Прокопа с покером в ворота 1K Икера Касильяса.

«Хихантес» Прокопа обыграл 1K в 1/8 финала Кингс Лиги. Михаил Прокопьев забил четыре гола и стал MVP встречи.

В аккаунте Кингс Лиги опубликовали сообщение с результатом матча, подписав: «ASÍ ES EL FÚTBOL VODKA 🥃» [«Вот такой футбол, водка!»]

Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Помимо Касильяса среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Кингс Лиги
logoПрокоп
logoКингс Лига
logoWinline Медиалига
мировой медиафутбол
logoИкер Касильяс
logoЖерар Пике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прокоп оформил покер в ворота команды Касильяса в плей-офф Кингс Лиги. Президент «Хихантес» отпраздновал: «Viva Russia!»
вчера, 20:52Видео
«Хихантес» Прокопа прошел команду Касильяса и вышел в 1/4 финала Кингс Лиги. Россиянин оформил покер и стал MVP матча
вчера, 20:21
Главные новости
Мусагалиев, Эль Класико или Некит? Голосуй за персону года в медиафутболе
2 минуты назад
Дмитрий Егоров: «Гаранин переламывает Lit Energy и избавляется от лидеров»
42 минуты назад
Клен, Ланда или Лактионов? Голосуй за футбольное открытие года в медиафутболе
сегодня, 09:00
«Хихантес» Прокопа вылетел от «Сайанс» в четвертьфинале Кингс Лиги. У россиянина шесть голов в двух матчах плей-офф
вчера, 22:25Видео
Прокоп оформил покер в ворота команды Касильяса в плей-офф Кингс Лиги. Президент «Хихантес» отпраздновал: «Viva Russia!»
вчера, 20:52Видео
«Хихантес» Прокопа прошел команду Касильяса и вышел в 1/4 финала Кингс Лиги. Россиянин оформил покер и стал MVP матча
вчера, 20:21
2Drots не могут договориться с Шахом. Клуб предлагает около 100 тысяч рублей в месяц
вчера, 16:50
Федор Смолов: «Желаю «Зениту» отпраздновать столетие, так что пусть станут чемпионами в следующем сезоне. 26/27, столетие – красивая дата»
вчера, 13:44
Moneyken, Еж или Макей и Кент? Выбираем медийное открытие года в медиафутболе
вчера, 12:04
Гаранин назвал клоуном и петрушкой бывшего игрока Lit Energy Гайнуллу после перехода хавбека в ФК «10» Мусагалиева
вчера, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Баста о СКА в Медиалиге: «Мы постоянно играем, мы на виду и на слуху»
вчера, 19:01
Стогниенко потренировался со звездой «Амкала» Мавриным. Полузащитник проводит индивидуальные тренировки
вчера, 18:09Фото
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56