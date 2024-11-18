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Панов продлил контракт с «Амкалом» до конца 2025-го. Тренер отказался от работы ассистентом в клубе РПЛ

Виталий Панов – главный тренер «Амкала» минимум до конца 2025 года.

«Мы уже подписали [контракт]. Срок? Чуть больше года», – сказал главный тренер «Амкала».

Ранее Виталий Панов рассказывал, что у него было предложение работать ассистентом в команде РПЛ.

В интервью журналисту Севастиану Терлецкому Панов сообщил, что отказался от этого предложения:

«Вторую лигу я даже не буду рассматривать. Естественно, когда уже работаешь главным тренером, то если идти ассистентом, то зависит от команды и ее целей и задач. То предложение я не принял и остаюсь здесь.

В медиафутболе мне нравятся атмосфера, эмоции. Я получаю удовольствие. Тем более всегда в Москве. Никуда не надо уезжать. Я ранее говорил, что даже не знаю, где настоящий футбол. Раньше думал, что тут все искусственно. Здесь люди живут, отдаются, и они честные. 

Ранее Панов работал ассистентом в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре», главным тренером – в «Акроне», «Волгаре» и «Челябинске».

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Главная сенсация медиафутбола сейчас – это перерождение «Амкала»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Салават | Кутак Медиа»
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