Moneyken, Еж или Макей и Кент? Выбираем медийное открытие года в медиафутболе
Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Медийное открытие года.
Стартовало голосование в номинации Медийное открытие года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз претендуют: Moneyken (Chertanovo), Еж («Амкал»), Сергей Овчинников («Банка»), Макей и Кент («БроукБойз»), Вячеслав Подберезкин («СиндЕкат») и Федор Кудряшов (Rocket Team/2Drots).
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
