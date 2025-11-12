0

Moneyken, Еж или Макей и Кент? Выбираем медийное открытие года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Медийное открытие года.

Стартовало голосование в номинации Медийное открытие года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз претендуют: Moneyken (Chertanovo), Еж («Амкал»), Сергей ОвчинниковБанка»), Макей и КентБроукБойз»), Вячеслав ПодберезкинСиндЕкат») и Федор Кудряшов (Rocket Team/2Drots).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Медийное открытие года

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
