2Drots не могут договориться с Шахом. Клуб предлагает около 100 тысяч рублей в месяц
2Drots не могут договориться с Шахриером Жабборовым.
Президент 2Drots Некит сообщил, что клуб не может договориться с экс-хавбеком «Амкала» Шахриером Жабборовым.
Дмитрий Егоров: «Я предполагаю, что в «Амкале» Шах получал 180 тысяч рублей плюс оплата квартиры».
Некит: «Сколько мы предлагаем? В районе соточки. Потому что сейчас вот эти все налоги».
Азамат Мусагалиев: «Понятно, почему тормозятся переговоры».
Егоров: «Я думаю, что они предлагают больше соточки.
Я общался с Шахом в Казахстане. Я ему сказал, что не могу предложить больше, чем 160 тысяч. «Амкал», наверное, предложил больше. И он тогда подписался с ними».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
