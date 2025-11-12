2Drots не могут договориться с Шахом. Клуб предлагает около 100 тысяч рублей в месяц

2Drots не могут договориться с Шахриером Жабборовым.

Президент 2Drots Некит сообщил, что клуб не может договориться с экс-хавбеком «Амкала » Шахриером Жабборовым .

Дмитрий Егоров : «Я предполагаю, что в «Амкале» Шах получал 180 тысяч рублей плюс оплата квартиры».

Некит : «Сколько мы предлагаем? В районе соточки. Потому что сейчас вот эти все налоги».

Азамат Мусагалиев : «Понятно, почему тормозятся переговоры».

Егоров : «Я думаю, что они предлагают больше соточки.

Я общался с Шахом в Казахстане. Я ему сказал, что не могу предложить больше, чем 160 тысяч. «Амкал», наверное, предложил больше. И он тогда подписался с ними».