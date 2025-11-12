Федор Смолов: «Желаю «Зениту» отпраздновать столетие, так что пусть станут чемпионами в следующем сезоне. 26/27, столетие – красивая дата»
Федор Смолов высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в столетие.
Дмитрий Егоров: «Кто станет чемпионом?»
Павел Погребняк: «Зенит» выиграет две следующие домашние игры: у «Акрона» и «Пари НН». Наберет 6 очков. «Зенит» уйдет на зимний перерыв на первым месте и выиграет золотые медали. Надо отпраздновать очередное столетие».
Федор Смолов: «Столетие «Зенита» – хороший поинт. Желаю им отпраздновать столетие, так что пусть станут чемпионами в следующем сезоне. 26/27, столетие – красивая дата».
Егоров: «Я бы поставил деньги на «Балтику». Мне нравится, как они играют. Может, их партнер сможет усилить чуть-чуть команду. С тем желанием, с которым они играют. С теми результатами, которые показывают «Зенит» и клубы, на которые мы рассчитывали, что они будут бороться за золото. У них ни у кого нет преимущества над «Балтикой».