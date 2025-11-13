Клен, Ланда или Лактионов? Голосуй за футбольное открытие года в медиафутболе
Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Футбольное открытие года.
Стартовало голосование в номинации Футбольное открытие года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз претендуют: Данил Кленкин, Денис Лактионов (оба – ФК «10»), Дмитрий Ландаков (2Drots), Чиж, Герас (оба – «СиндЕкат»), Тан4елло («Банка») и Шах («Амкал»).
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
