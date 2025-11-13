Клен, Ланда или Лактионов? Голосуй за футбольное открытие года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Футбольное открытие года.

Стартовало голосование в номинации Футбольное открытие года на премии WINLINE Media Football Awards .

На приз претендуют: Данил Кленкин , Денис Лактионов (оба – ФК «10»), Дмитрий Ландаков (2Drots), Чиж, Герас (оба – «СиндЕкат »), Тан4елло («Банка ») и Шах («Амкал »).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Футбольное открытие года